Covid-19. Mais 25 mortes e 8.833 casos em Portugal

No dia em que se assinalam dois anos desde que foram registados os primeiros casos de infeção por SARS-CoV-2 em Portugal, o boletim diário da Direção-Geral da Saúde dá conta de mais 25 mortes e 8.833 casos.







Estão internadas 1.400 pessoas, das quais 90 em cuidados intensivos. São mais 42 internamentos em enfermaria e menos seis em cuidados intensivos por comparação ao último boletim.







Desde o início da pandemia, morreram 21.111 pessoas por Covid-19 e houve um total de 3.282.457 casos confirmados.







Há ainda a registar mais 679 casos recuperados, num total de 2.787.805 pessoas recuperadas nos últimos dois anos.







Lisboa e Vale do Tejo é a região do país com mais casos (3.452), seguida da região Centro (1.663) e Norte (1.569). Surgem depois os Açores (622), Algarve (581), Madeira (479) e Alentejo (467).





Em relação aos óbitos, a região Norte e Centro registam ambas nove óbitos. Lisboa e Vale do Tejo e Açores contabilizam ambas mais três óbitos, enquanto o Algarve tem uma morte a registar.