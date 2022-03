Covid-19. Mais 30 mortes e 12.234 casos em Portugal

Desde o início da pandemia, morreram 21.141 pessoas por covid-19 e houve um total de 3.294.691 casos confirmados.





Há ainda a registar mais 11.726 casos recuperados, num total de 2.799.531 pessoas recuperadas nos últimos dois anos.







O número de casos ativos subiu hoje para 474.019, mais 478 do que na quarta-feira, e nas últimas 24 horas foram dadas como recuperadas 11.726 pessoas, para um total de 2.799.531 desde o início da pandemia.







Lisboa e Vale do Tejo é a região do país com mais casos (4293), seguida da região Centro (2812) e Norte (2128). Surgem depois o Alentejo (1025), Algarve (836) Madeira (637) e Açores (503).