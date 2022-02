Covid-19. Mais 31.431 casos e 51 óbitos em Portugal

Desde o início da pandemia, em março de 2020, já morreram em Portugal 20.222 pessoas com covid-19 e foram confirmadas 2.915.971 infeções com o vírus que provoca a doença, estando neste momento ativos 628.810 casos (mais 9.011 do que na véspera).





Este domingo estão internadas 2511 pessoas em enfermarias e 180 em unidades de cuidados intensivos.



Há ainda a registar mais 40.391 casos recuperados nas últimas 24 horas. O que eleva o total para 2.266.939.





A região norte é a que regista um maior número de infetados com 11.277. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo com 9.839, centro com 5.846. O Algarve conta com mais 1.637 novas infeções e o Alentejo com 1.239.



Nas regiões autónomas, os Açores reportam mais 1.213 novos infetados e a Madeira 430.







Quanto ao número de óbitos, 16 ocorreram na região Norte, 13 em Lisboa, 12 no centro, quatro no Alentejo e outros quatro no Algarve. Os Açores registaram mais dois mortos.