Covid-19. Mais 35 óbitos e 9.360 novos casos em Portugal

Há nesta altura 1.788 pessoas internadas com Covid-19, das quais 116 em cuidados intensivos. O número de mortos chega agora aos 20.831 desde o início da pandemia.







Houve no país um total de 3.187.389 casos de infeção nos últimos dois anos, desde que o SARS-CoV-2 foi detetado pela primeira vez em Portugal.





Lisboa e Vale do Tejo é a região com mais casos (2.922), tendo registado 12 óbitos. Segue-se a região Norte com 2.408 casos e 12 mortes, a região Centro com 1.857 casos e seis óbitos, Algarve com um óbito e 663 casos e Alentejo com 531 casos e três óbitos.







Nas regiões autónomas, os Açores contabilizaram 532 novos casos e a Madeira registou um óbito e 447 casos.