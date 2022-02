Covid-19. Mais 37 óbitos e 14.160 novos casos em Portugal

No total, Portugal registou 3.178.029 casos confirmados desde o início da pandemia e 20.796 óbitos por Covid-19. Nas últimas 24 horas houve 26.828 doentes recuperados.





Há nesta altura 1799 doentes internados em hospitais com Covid-19, menos 137 do que na sexta-feira. Em unidades de cuidados intensivos estão 118 doentes, menos nove que no boletim anterior.







A região Norte é a que tem maior número de óbitos a registar (16), seguida de Lisboa e Vale do Tejo (11), região Centro (8) , Alentejo (1) e Algarve (1). As regiões autónomas não registaram qualquer vítima mortal nas últimas 24 horas.







Quanto ao número de novos casos, Lisboa e Vale do Tejo apresenta o maior número (4.505), seguida da região Norte (3.194), região Centro (2.624), Açores (1.525), Alentejo (907), Algarve (836) e Madeira (569).