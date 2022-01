Covid-19. Mais 38.136 casos e 33 óbitos em Portugal

Desde o início da pandemia, em março de 2020, já morreram em Portugal 19.270 pessoas com covid-19 e foram confirmadas 1.852.703 infeções com o vírus que provoca a doença, estando neste momento ativos 309.633 casos (mais 10.036 do que na sexta-feira).





Ao nível da distribuição geográfica, a região Norte é a que tem maior número de casos (14.899), logo seguida de Lisboa e Vale do Tejo (13.585). A região Centro contabiliza mais 4649 casos, seguindo-se a Madeira com 2133 casos, Alentejo com 1.224, Algarve com 127 e Açores com 427 casos.





Quanto ao número de óbitos, 14 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 12 na região Norte, cinco na região Centro, Houve ainda uma morte no Alentejo e outro óbito na Madeira.







Há ainda a registar mais 28.067 casos recuperados nas últimas 24 horas.