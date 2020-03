Covid-19. Mais de 1.500 idosos e funcionários de lares do Porto vão irão ser testados nos próximos dias

Estão já a ser montadas duas unidades com 300 camas para receber novos infetados. Vão ficar na Pousada da Juventude e no SuperBock Arena/Pavilhão Rosa Mota. A iniciativa conta com o apoio do Hospital de São João e dos Centros de Saúde. E tem a colaboração da Forças Armadas.