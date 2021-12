Covid-19. Mais de 43 mil crianças vacinadas no sábado

Os dados foram revelados pela Direção Geral da Saúde.



O Relatório Diário de Vacinação contra a COVID-19 e contra a Gripe já se encontra disponível. Mais informação em https://t.co/bZrOBCJ9BH#Sejaumagentedesaúdepública #DGS #estamoson pic.twitter.com/OBZL32Amv8 — DGS (@DGSaude) December 19, 2021







Há 8 646 874 pessoas com a vacinação primária contra a covid-19 completa, mais 3811 do que no dia anterior.





Relativamente ao dia anterior, foram registadas um total de 50 312 inoculações de vacinas contra a COVID-19 (esquema primário completo e reforço) e contra a Gripe.







Há, no total, 2 324 495 que conta já com a dose de reforço da vacina covid. 2 308 786 já foram vacinadas contra a gripe.