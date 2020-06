Covid-19. Mais de 80% dos profissionais de saúde infectados já estão a trabalhar

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

Mais de 80% dos profissionais de saúde infetados com covid-19 recuperaram e estão de novo a trabalhar, segundo dados avançados esta tarde pelo secretário de Estado da Saúde, que se referia a mais de três mil profissionais recuperados.