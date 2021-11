Covid-19. Mais nove mortos e 1.693 casos confirmados

No total, o país contabiliza 1.110.155 casos e 18.274 óbitos desde o início da pandemia. Há nesta altura 486 doentes internados com Covid-19 (mais 16 do que na segunda-feira), dos quais 80 doentes em cuidados intensivos (mais quatro).





As regiões de Lisboa e Vale do Tejo e região Centro registaram ambas três óbitos, enquanto a região autónoma da Madeira contabilizou mais dois óbitos. Houve ainda uma vítima mortal por Covid-19 no Algarve.







Em relação ao número de casos, a região de Lisboa e Vale do Tejo teve 556 novas infeções, a região Norte mais 472 casos e a região Centro mais 388 casos.







A sul, o Algarve contabiliza 131 novos casos e o Alentejo mais 36 casos. Nas ilhas, a Madeira teve mais 64 casos confirmados e os Açores 46 novos casos.







Segundo a DGS, as vítimas mortais são das faixas etárias entre os 50 e 59 anos (duas), dos 70 aos 79 anos (uma) e dos idosos com 80 ou mais anos (seis).