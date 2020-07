Covid-19. Mais três doentes infetados com covid-19 no hospital de São José, em Lisboa

A RTP sabe que vários funcionários terão testado positivo esta madrugada.



Os três novos infetados detetados na noite de ontem foram transferidos para a Infeciologia do Hospital Curry Cabral.



Já o presidente do Sindicato Independente dos Médicos apela à alteração da norma da DGS, em que aconselha a testagem de pessoal médico apenas em caso de sintomas da infeção ou de contato com doentes com covid.