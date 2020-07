Covid-19. Marcelo admite que pandemia afetou prevenção dos incêndios

Foto: Vasco Célio - Lusa

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, admitiu este domingo no Algarve que a pandemia afetou a prevenção dos incêndios, tornando as condições de combate "difíceis", sobretudo por se tratar de um verão muito quente.