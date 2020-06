Covid-19. Marcelo considera positiva a segunda fase de desconfinamento em Portugal

“Hoje já foi possível olhar para a fase de desconfinamento que começou no dia 18 de maio”, começou por explicar Marcelo, acrescentando que, “olhando para o panorama nacional, verificaram-se aspetos positivos”.“É positiva a tendência de diminuição do número de internados”, incluindo em unidades de cuidados intensivos, e “é positiva a diminuição do número de óbitos”, assim como é positiva a evolução sentida “na larguíssima maioria das áreas territoriais do país”, considerou o Presidente português.“Mais do que isso, as projeções aqui apresentadas quanto à pressão no Serviço Nacional de Saúde são projeções também positivas”, destacou.“Comparando esses aspetos positivos com o que foi dito que outras experiências europeias de desconfinamento, verifica-se que também lá, como cá, o R [medidor da capacidade que uma pessoa tem de infetar outra] anda à volta de um”.A conclusão retirada após a reunião com o Infarmed é, assim, que “não há sinais de que as duas primeiras fases de desconfinamento tenham provocado, em termos do país, um agravamento da expressão do surto epidémico”.





“A haver sinais é no sentido de uma estabilização da descida”, frisou o Presidente.







