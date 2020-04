Covid-19. Marcelo reprova "falsas notícias" e "alarmismos injustificados" sobre indultos

Foto: Rui Ochôa - Lusa.

O Presidente da República reprovou esta sexta-feira "falsas notícias" e "alarmismos injustificados" sobre o regime excecional de indultos e perdão parcial de penas, defendendo que não se deve distrair as atenções e preocupar os portugueses com esta matéria.