Covid-19. Marinha reforça apoio aos rastreios no Alentejo com 26 militares

Em comunicado enviado à agência Lusa, o gabinete do Secretário de Estado Adjunto da Defesa Nacional revelou que esta equipa, que deverá entrar em funções "já esta quinta-feira", vai reforçar uma primeira equipa de 26 elementos da Marinha, que se encontra a operar na região "desde 19 de novembro".

O reforço do apoio por parte das Forças Armadas acontece "a pedido" da Administração Regional da Saúde do Alentejo.

Ainda de acordo com o gabinete de Jorge Seguro Sanches, que é também coordenador no Alentejo das medidas de combate à pandemia de covid-19, a primeira equipa da Marinha que entrou em funções, em novembro, acompanhou "mais de 1.200 casos ao longo de quase dois meses".

Segundo o Ministério da Defesa Nacional, atualmente, em todo o país, estão em funções 448 militares da Marinha, Exército e Força Aérea, divididos por equipas, nesta frente de colaboração com as autoridades de Saúde Pública.

No Alentejo, além do apoio aos rastreios epidemiológicos, as Forças Armadas têm apoiado o combate à pandemia através da disponibilização de camas e tendas de campanha nos distritos de Portalegre, Évora e Beja, além de ações de sensibilização em estruturas residenciais para idosos, estabelecimentos de ensino, prisionais e no Porto de Sines.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.945.437 mortos resultantes de mais de 90,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 8.080 pessoas dos 496.552 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.