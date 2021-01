Covid-19. Mário Durval considera que "pandemia não é uma coisa para o Governo resolver"

Para o médico de Saúde Pública, está a "falhar muito o isolamento das pessoas". São elas que devem garantir a sua proteção e defendesa, não o Governo.



Do seu ponto de vista, e de associações internacionais de pediatria, as escolas deverão, ainda assim, manter-se abertas, considerando que as consequências na perda de contactos entre os alunos e jovens são mais graves que os efeitos da pandemia.