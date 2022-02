Covid-19. Marta Temido alerta que a vigilância tem de continuar

Foto: António Cotrim - Lusa

A ministra da Saúde confirma que devem ser revistas as medidas relacionadas com a utilização de máscara, os certificados digitais e a testagem à covid-19. Marta Temido diz que a vigilância tem de continuar, mas ressalva que o país conseguiu enfrentar esta vaga com tranquilidade.