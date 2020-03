Covid-19. Marta Temido anunciou primeira morte em Portugal

Marta Temido, em nome do Ministério da Saúde e do Serviço Nacional de Saúde, apresentou as condolências à família e amigos e agradeceu os serviços prestados por todos os médicos que continuam a tentar combater o vírus no país.



Graça Freitas anunciou que 18 pessoas continuam nos cuidados intensivos.