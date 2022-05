Covid-19. Máscaras é para manter em termas e consultórios dentários

A DGS atualizou a norma, tendo em conta a atual fase epidémica da Covid-19, com o objetivo de definir os procedimentos a adotar no funcionamento dos estabelecimentos termais, salvaguardando que esta orientação poderá ser revista a qualquer momento, em função do conhecimento científico e da evolução da situação epidemiológica.Na norma, a DGS recomenda a utilização de “”.”, refere a DGS.A norma refere ainda que os estabelecimentos termais devem privilegiar “”, bem como garantir “”.Todos os termalistas devem ser informados relativamente às normas de conduta no espaço e às medidas de prevenção e controlo da transmissão da Covid-19, devendo esta informação estar afixada em locais de fácil visualização pelos utentes, incluindo na entrada dos estabelecimentos termais.”, como instalações sanitárias com água, sabão líquido com dispositivo doseador e toalhetes de papel de uso único, para a promoção das boas práticas de higiene das mãos.A Direção-Geral da Saúde também atualizou na quinta-feira a normaTambém neste caso a DGS refere que “”.”, recomenda, adiantando que o utente deve ser questionado se tem sintomas sugestivos de quadro respiratório agudo, com tosse, febre ou dificuldade respiratória.Também se deve questionar o utente se teve diagnóstico prévio de Covid-19. Em caso afirmativo, questionar se ainda se encontra em período de isolamento.A DGS recomenda ainda que “sempre que possível” a consulta deve ser marcada previamente, de forma remota, para minimizar o número e permanência de doentes em sala de espera, assim como promover a renovação frequente do ar da sala de espera, através da abertura das janelas e das portas (exceto portas dos gabinetes de consulta que devem manter-se fechadas) ou através da utilização de aparelhos de ar condicionado com extração, submetidos a limpeza e manutenção, de acordo com as indicações do fabricante.