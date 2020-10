Covid-19. Matosinhos quer restringir deslocações

Os autarcas do norte do país pediram ao Governo um recolher obrigatório na região durante a noite e madrugada. Mas presidente da Câmara de a autarca de Matosinhos vai mais longe e quer que as deslocações no concelho sejam reduzidas ao mínimo essencial tal como nos três concelhos do Vale do Sousa sob medidas mais restritivas.