Covid-19. Média de casos na última semana foi de 10 mil

Henrique Barros confirma que é possível chegar às 37 mil novas infeções na próxima semana, mas ressalva que "poderá haver um dia com esses números. O Presidente do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto recorda que na passada semana, "em média no conjunto dos dias, o número médio de casos foi de 10 mil".