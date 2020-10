Covid-19. Médicos de Saúde Pública afirmam que autoridades devem dar exemplo

Foto: Nuno Patrício - RTP

A Guarda Nacional Republicana abriu um inquérito para averiguar um surto no comando territorial do Porto que já infetou 31 militares. Em causa terão estado dois almoços festivos que motivaram este contágio, revela hoje o Jornal de Notícias. Um desses almoços juntou 70 pessoas.