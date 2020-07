Covid-19. Medidas de retoma progressiva não satisfazem empresas do Algarve

"Estas medidas poderão, porventura, ajustar-se às necessidades e às exigências de outros setores de atividade no resto do país, mas não satisfazem, naturalmente, a situação do Algarve", disse Elidérico Viegas.

O dirigente falava após uma reunião da secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, com empresários e sindicatos da região, realizada na sede do Turismo do Algarve, em Faro.