Covid-19. Meia centena de positivos em lar de Mafamude

O município de Gaia avançou com testes em todos os lares do concelho. A iniciativa começou no sábado, no lar de Santa Isabel, em Mafamude. Os primeiros resultados chegaram ontem ao fim do dia: de 131 testes 51 deram positivo, oito deles em funcionários do lar.