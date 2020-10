Covid-19. Ministério da Saúde prevê novo máximo de internamentos em cuidados intensivos esta semana

A partir da próxima quarta-feira, a pressão sobre os hospitais vai aumentar. De acordo com as estimativas do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge,. Segundo os cálculos deste instituto,– são mais 972 internados em enfermaria e 204 em UCI do que aqueles contabilizados no boletim epidemiológico desta segunda-feira.“Não estou a dizer que no dia 4 teremos o pior cenário, estou a dizer que os cálculos vão até dia 4 novembro e que”, revela a ministra. “Se teremos capacidade de respondermos a esse dia 4? Teremos, mas já com grande complexidade daquilo que será a nossa necessidade de fazer adaptações”, acrescenta.Marta Temido explicou que “nos últimos dias verifica-se já uma tendência crescente do número de doentes com Covid-19 hospitalizados e em cuidados intensivos”, mas”, dada a fragilidade da população com idade superior aos 85 anos.A ministra da Saúde anunciou que se tem observado um”. Na semana de 12 a 18 de outubro “foram ultrapassados os máximos em quase todos os grupos etários em termos de novos casos” e a taxa de notificação do grupo de mais de 85 anos ultrapassou o máximo observado na semana de 20 a 26 de abril, “uma das semanas mais complicadas” desde o início da pandemia, disse Marta Temido.

SNS com mais de 17 mil camas disponíveis para Covid-19

Face a este aumento da pressão sobre os hospitais, a ministra da Saúde anunciou que. Deste total de camas, 5.905 são na Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte, 3.807 na ARS Centro, 6.420 em Lisboa e Vale do Tejo, 792 na ARS do Alentejo e 817 no Algarve. Porém, Marta Temido alertou que “esta capacidade está afeta a outros tratamentos”.

Fonte: SNS







. “Esta é a”, sublinhou Marta Temido, explicando que esta é uma “situação já muito extremada de preparação para resposta a picos de afluência”.

Portugal tem também disponíveis 1.889 ventiladores, mais 747 do que em março.

A ministra da Saúde afirmou que, neste momento, existem 2.120 camas disponíveis para tratar doentes Covid-19 (1.802 em enfermaria e 318 em UCI). “e encontrando o melhor equilíbrio possível entre aquilo que são as necessidades”, concluiu a ministra, afirmando que esta capacidade “é dinâmica e de gestão flexível”.

Marta Temido afirmou que, “apesar de os portugueses estarem mais bem preparados para responder à pandemia e de o SNS também o estar, a situação é complexa e grave”. “Nenhum sistema de saúde tem uma capacidade elástica e por isso devemos preservar a capacidade de resposta dos nossos hospitais”, sublinhou a ministra da Saúde, afirmando que o Ministério da Saúde está preparado para “reencaminhar os utentes que não tenham resposta no SNS, para os setores privado e social”.





A ministra da Saúde também garantiu que se houver necessidade, o Ministério da Saúde “fará gestão entre regiões” para garantir uma resposta preparada do SNS. “As regiões não estão fechadas à chave”, disse Marta Temido.



Mais de cinco mil profissionais de saúde contratados nos primeiros nove meses do ano

Marta Temido relembrou que, no combate à pandemia, “não bastam camas”, salientando o reforço que foi feito também a nível dos recursos humanos.A ministra da Saúde destaca a “clara evolução do reforço de efetivos no SNS entre 2015 e 2019”, com mais 15.425 “efetivos líquidos”. Adicionalmente,

Fonte: SNS







Relativamente a médicos, foram contratados 548 novos médicos nos primeiros nove meses do ano e um total de 3.710 entre 2015 e 2019. No que diz respeito a enfermeiros, foram contratados 1.727 entre 31 de dezembro de 2019 e setembro de 2020 e 6.689 entre 2015 e 2019.

Média diária de testes atual é de 24.397

Em relação à capacidade laboratorial,. Em março, esta média era de 2.578 testes diários.Até ao momento,, dos quais 10,9 por cento tiveram um resultado positivo. No total, já foram realizados mais de três milhões de testes.

Portugal encontra-se na lista dos dez países europeus com uma maior proporção de testes por um milhão de habitantes, com uma taxa estimada em 309.900 testes.

No que diz respeito à aplicação StatAway Covid, os dados do SNS demonstram que já foram realizados mais de 2,4 milhões de, mas apenas 566 códigos foram inseridos.

Governo preparado para “abranger novos concelhos por medidas mais restritivas”

No final da conferência de imprensa, Marta Temido acrescentou ainda que o Governo está preparado para, “no contexto do estado de calamidade e com base em avaliações de risco, abranger eventuais novos concelhos por medidas mais restritivas para reduzir o número de contactos e ajudar o país a controlar este novo crescimento da transmissão”.“Em função da avaliação de risco de cada concelho e território, poderemos agravar as medidas, tal como fizemos em relação a Lousada, Paços de Ferreira e Felgueiras.”, asseverou Marta Temido.