Covid-19. Ministra assinala evolução da incidência

Foto: Mário Cruz - Lusa

Numa síntese da reunião entre peritos e responsáveis políticos realizada esta terça-feira, na sede do Infarmed, a ministra da Saúde, Marta Temido, assinalou o facto de 22 concelhos apresentarem agora uma taxa de incidência da Covid-19 superior a 120 casos por 100 mil habitantes.

A governante apontou ainda o facto de se verificar uma tendência de crescimento de casos entre crianças até aos nove anos.



Outro dos pontos salientados pela ministra da Saúde prendeu-se com o aumento da prevalência das variantes britânica e sul-africana do SARS-CoV-2 em Portugal.



"Na próxima quinta-feira, o Conselho de Ministros reunir-se-á e irá apreciar aquilo que são os dados mais recentes da situação epidemiológica nacional", concluiu Marta Temido.



Questionada sobre a possibilidade de o Governo travar o desconfinamento, perante o eventual cruzar da "linha vermelha" dentro de duas semanas, como foi aventado na reunião do Infarmed, a ministra afirmou que haverá a preocupação de procurar o equilíbrio.