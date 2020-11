Covid-19. Ministra da Saúde preocupada com aumento da letalidade

"A letalidade da doença tem subido nos últimos dias e é bastante preocupante", disse a governante, que falava aos jornalistas no Porto onde se reúne esta tarde com a Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-N) depois de ter passado a manhã em reuniões na região do Tâmega e Sousa.Desde o início do mês a pandemia já causou 285 mortes.Marta Temido, que esteve acompanhada nas reuniões pelo secretário de Estado da Mobilidade, Eduardo Pinheiro, que é também responsável pela coordenação regional Norte da resposta à pandemia, bem como por responsáveis da ARS-N, também admitiu preocupações com a realização dos inquéritos epidemiológicos.

"Um dos aspetos que mais nos preocupa, quando o número de casos começa a subir, é a realização dos inquéritos epidemiológicos e a nossa capacidade de lhes dar resposta. Estivemos a analisar com a Unidade de Saúde Pública o atraso na realização dos inquéritos epidemiológicos e as formas que vamos ter de utilizar no terreno para responder a esses atrasos", disse Marta Temido.