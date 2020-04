Covid-19. Ministra diz que há "espaços de retaguarda" para apoiar lares

Foto: Rodrigo Antunes - Lusa

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social disse esta tarde que existem "espaços de retaguarda" para apoiar os lares, na eventualidade de ser necessário retirar idosos com testes negativos ou positivos a infeção com o novo coronavírus.