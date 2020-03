COVID-19. Ministro garante forças de segurança portuguesas em prontidão para atuar

"As forças de segurança têm mandatos claros, quer como intervir se se verificar uma situação (COVID-19) envolvendo um profissional e têm regras muito claras sobre as intervenções no apoio a cidadãos ou ações de contenção, nomeadamente isolamento de algum espaço territorial ou equipamento", afirmou o ministro.O governante falava aos jornalistas à margem da cerimónia de tomada de posse da nova comandante do Comando Metropolitano do Porto da PSP, a superintendente Paula Peneda.

Todas as estruturas do Estado têm planos de contingência atualizados, recordou, acrescentando que o próprio Ministério tem uma sala de isolamento em caso de alguma suspeita de infeção.











Plano de contingência na GNR

Todos os quartéis da Guarda Nacional Republicana (GNR) vão ter áreas de isolamento destinadas aos militares e aos cidadãos civis suspeitos de estarem infetados com o novo coronavírus, segundo o plano de contingência da corporação.O plano, assinado pelo comandante-geral da GNR Luís Botelho Miguel, foi distribuído na quarta-feira por todas as unidades da GNR do país e determina os procedimentos de caráter preventivo relativamente à transmissão da COVID-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, "de forma a minimizar as circunstâncias do contágio e os efeitos do absentismo e desenvolve procedimentos de controlo e monitorização deste fenómeno no seio da Guarda".O plano de contingência para conter a COVID-19 na GNR, a que agência Lusa teve acesso, prevê áreas de isolamento em todos os aquartelamentos da Guarda a fim de isolar os seus efetivos ou cidadãos suspeitos de estarem infetados e que se encontrem nas instalações.

Números portugueses e restrições

Em Portugal, há 13 pessoas infetadas: nove no Porto, três em Lisboa e uma em Coimbra.Os hospitais estão a tomar medidas para conter a propagação do vírus.As mais recentes foram anunciadas pelo centro hospitalar de Leiria.Vão ser restringidas as visitas a doentes, para prevenir o contágio de utentes e profissionais de saúde.