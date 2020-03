Covid-19. Museus e teatros encerrados no Porto

A autarquia vai encerrar, de forma temporária, os Museus e Bibliotecas Municipais, as piscinas municipais e o Pavilhão da Água. Vão ser também encerrados os Centros de Educação Ambiental.



Além disso, estão canceladas as atividades desportivas promovidas pelo município em recintos fechados e as visitas de estudo e passeios, promovidos pelo município em escolas públicas.



Por enquanto, mantêm-se em funcionamento as feiras e mercados, mas com medidas mais restritivas. E mantêm-se também o atendimento ao público.