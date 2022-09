Covid-19. Nova vacina "é segura e eficaz", garante a DGS

Foto: António Pedro Santos - Lusa

No segundo dia da campanha de dupla vacinação, a diretora-geral da Saúde e a equipa da Task Force da Vacinação estiveram no centro de vacinação de Lisboa. Aos jornalistas Graça Freitas afirmou que o grande apelo desta campanha é "quem receber um agendamento, não falte".