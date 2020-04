Covid-19. Nove ideias do país político face à crise sanitária

No final os líderes partidários destacaram o que de mais importante retiveram desse encontro.



O secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro, elogiou o plano de desconfinamento social preparado pelo Governo, considerando-o "prudente, responsável e sem estigmas" de ordem etária ou geográfica.



O presidente do PSD, Rui Rio, destacou que aquilo que o Governo tem desenhado para a primeira fase do período pós-estado de emergência é que abram “lojas de rua de tamanho mais reduzido”, estando os restaurantes para já excluídos.



A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, defendeu que a reabertura faseada das atividades deve ter em conta “critérios de saúde pública” e que todos os passos devem ser avaliados, reiterando a preocupação com os apoios económicos e sociais.



O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, manifestou-se a favor da adoção de medidas de desconfinamento social para a retoma da atividade económica, mas exigiu meios de proteção dos cidadãos e urgência no apoio à micro e pequenas empresas.



O porta-voz do PAN, André Silva, manifestou a sua incompreensão face à decisão de não se prolongar o estado de emergência em Portugal, alegando que os riscos de transmissibilidade da covid-19 mantiveram-se ao longo das duas últimas semanas.



O presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, considerou que “calamidade é a situação” da economia portuguesa e que o Governo deve apresentar um plano para a reativar, defendendo que o alívio das medidas “tem de ser feito por passos seguros”.



O PEV, através de José Luís Ferreira, considerou que a reabertura dos serviços deve ser “prudente, cautelosa e progressiva”, defendendo que na abertura das creches e escolas para exames “não pode haver motivos economicistas e deve proceder-se a um reforço da oferta dos transportes públicos.



A Iniciativa Liberal, através do deputado João Cotrim Figueiredo, defendeu que o plano de reabertura “peca por tardio” e devia ser “mais ambicioso e mais rápido”, avisando que uma recessão económica muito profunda causará mais danos do que a pandemia que se quer evitar.



O deputado do Chega, André Ventura, afirmou que o Governo o informou de que as creches reabrem no dia 18 de maio e que a I Liga de Futebol Profissional recomeça no fim do próximo mês.