Covid-19. Novo alívio das medidas de combate à pandemia a partir de segunda-feira

A partir da próxima semana, podem estar mais pessoas ao mesmo tempo em restaurantes, cafés e pastelarias, num limite máximo de oito pessoas por grupo no interior e 15 pessoas por grupo em esplanadas.Outra das medidas é que deixa de ser necessária marcação prévia nos serviços públicos.





Os espetáculos culturais vão realizar-se com 75 por cento da lotação

Os eventos, nomeadamente casamentos e batizados, passam também a ter limite máximo de 75 por cento da lotação. Já os transportes públicos deixam de ter limites de lotação.

As medidas que entraram em vigor no final do mês passado continuam aplicáveis, conforme explicou a ministra Mariana Vieira da Silva, primeira-ministra em exercício durante as férias do primeiro-ministro António Costa.





O presidente da Associação Nacional de Restaurantes considera positivo antecipar o desconfinamento, mas lamenta que o Governo não tenha ido mais além. Daniel Serra deu como exemplo o fim da exigência de certificados e testes nos restaurantes ao fim-de-semana.







Os serviços públicos também passam a funcionar sem necessidade de marcação prévia, mas neste caso só a partir do dia 1 de setembro.





José Abrão, secretário-geral da Federação de Sindicatos da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (FESAP), aplaude a medida mas avisa que é preciso um reforço de pessoal e dos postos de atendimento.



Também a Frente Comum dos Sindicatos da Administração Pública, defende a contratação de mais funcionários e a garantia todas as condições de segurança. Sebastião Santana aplaude o fim da marcação prévia nos serviços públicos.