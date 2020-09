Covid-19. Novo padrão de infeções atinge adultos em idade ativa

Cinquenta e um por cento dos infetados têm entre 20 a 49 anos e dez por cento mais de 70 anos. Perante estes números, as autoridades falam de um novo padrão das infeções em Portugal.



Lisboa e Vale do Tejo tem 338 dos novos casos, ou seja, 55 por cento. E o Norte tem 178, 29 por cento do total dos casos confirmados desde domingo.



Assim, no total, os casos ativos subiram para 18.540, ou seja, há agora mais 493 pessoas com Covid-19.



Morreram quatro pessoas, três no Norte e uma em Lisboa.