Covid-19. Novos casos mais do que duplicaram nas últimas 24 horas

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

Mais 242 novos de infeção por covid-19 em Portugal face ao balanço de ontem. O total de casos confirmados supera os 25 mil e 500. Os dados da Direção-Geral de Saúde (DGS) registam também mais vinte mortes, 1063 no total.