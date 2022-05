Covid-19. Número de casos pode duplicar a cada 16 a 20 dias

Esses dados indicam mais 18 mil infeções, agora superiores a 90 mil em Portugal continental e o índice de transmissibilidade, o Rt em 1.03 a nível nacional.





No entanto, nesta altura o Rt a nível nacional já está no 1.14.As regiões continentais do norte e centro e o arquipélago dos Açores foi onde se registou um maior aumento de infeções, nos últimos sete dias.Mais pormenores com a jornalista Ana Jordão.