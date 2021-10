Covid-19. Número de infeções tende a aumentar acima dos 80 anos

É reduzida a intensidade da pandemia no país. No acumulado dos últimos 14 dias, a tendência é estável: 84 novas infeções por cem mil habitantes. Nenhuma região ultrapassou o limiar dos 240. Mas, se olharmos para os cidadãos com 80 ou mais anos, a tendência é crescente.