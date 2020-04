Covid-19. Número de mortes em Portugal a baixar

O universo de infetados soma 24 322 pessoas. São mais 295 casos confirmados do que na segunda-feira, o que corresponde a um aumento de um por cento.



Há agora 936 doentes internados, dos quais 172 em unidades de cuidados intensivos. São menos quatro do que na véspera.



Recuperaram da infeção 1389 pessoas, mais 32 do que no anterior boletim.