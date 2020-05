Covid-19. Número diário de mortos em Portugal continua a baixar

O número de novos casos é hoje 264, ou seja, uma subida de 0,9 por cento. O total de infetados em Portugal atinge nesta altura os 28 mil 583, cerca de 82 por cento estão em tratamento domiciliário.



O número de mortos registados em 24 horas é o mais baixo de sempre, seis mortos, num total de 1190 vitimas mortais de covid-19 em Portugal.



A taxa de letalidade global é de 4,2 por cento e sobe para 15,4 por cento nas pessoas com mais de 70 anos.



Se olharmos para o mapa do país, verificamos que é em Lisboa e Vale do Tejo que as novas infeções continuam a ser mais expressivas, com 184 casos.



No Norte, há 48, no centro 29, no Alentejo dois novos casos e no Algarve um.



De salientar que, tanto nos Açores como na Madeira, os números se mantêm inalterados há mais de uma semana.