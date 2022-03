Covid-19. O amanhã será "o que o vírus nos deixar", admite Graça Freitas

No entanto, Graça Freitas diz que tudo pode mudar se aparecer uma variante que venha mudar as cartas em cima da mesa. "Todas as precauções devem ser mantidas", admite.



A responsável da DGS faz um "balanço positivo dentro daquilo que foi uma catástrofe, uma pandemia", dizendo que foi possível superar bem os desafios que cada uma das diferentes cinco vagas colocou.



Elogiou a capacidade de organização do país, que permitiu que todos os serviços essenciais continuassem a funcionar.



Lembrou que a quinta vaga ainda não acabou e que, por detrás dos números, estão pessoas que sofreram com a doença.