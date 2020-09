Covid-19. O que dizem os números sobre Portugal?

Nas últimas semanas o número de casos diários em Portugal tem aumentado exponencialmente. No entanto, a situação epidemiológica tem sofrido alterações e o padrão atual é bem diferente do observado nos primeiros meses da pandemia. Lisboa continua a ser a região com mais casos diários confirmados e a população mais afetada parece ser a mais jovem. No entanto, esta terça-feira, o boletim epidemiológico da Direção-geral da Saúde reportou o maior aumento de internamentos desde há quase quatro meses.