Covid-19. O que se sabe sobre como vai ser o acesso à praia este ano

Confirma-se a intenção de estabelecer uma regra de haver uma pessoa apenas por cada dez metros quadrados de areia com uma distância obrigatória de dois metros entre toalhas e três metros entre guarda-sóis.



Outra novidade é uma sinalética semelhante à das bandeiras que indicam o estado do mar. Ou seja, o vermelho será sinal de que ninguém mais pode entrar naquela praia e o amarelo de que está muito perto do limite. O verde, naturalmente, abre caminho a mais banhistas no areal.