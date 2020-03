Covid-19. Oleiros apela aos munícipes para fazerem "verdadeira quarentena voluntária"

"Esta fase é de rápida e livre propagação pelo país, onde o perigo é imprevisível e o contágio está ao virar da esquina. O isolamento social é essencial para a diminuição desta pandemia, contudo, não basta apenas não sair da freguesia, neste momento o isolamento fica restringido à porta da nossa casa, limitado ao nosso agregado familiar direto", explica o autarca deste município do distrito de Castelo Branco.

Numa mensagem dirigida aos munícipes e publicada na página da Internet da Câmara de Oleiros, Fernando Marques Jorge sublinha que se avizinham tempos difíceis e de incerteza: "A luta é perante um inimigo invisível, mas real. Este é o momento em que a vida exige o melhor de nós".

"Assim, de modo a atingir o objetivo geral de diminuição do risco de contaminação da Covid-19 entre a população, o município de Oleiros vem solicitar a todos os munícipes que façam uma verdadeira quarentena voluntária. Só desta forma conseguimos reduzir a cadeia de transmissão e diminuir a propagação do vírus", sustenta.

O autarca e médico de profissão realça que em Oleiros ainda se está numa fase preventiva, pelo que reforça o apelo "ao menor contacto possível com outras pessoas não pertencentes ao agregado familiar e, fazendo-o, que mantenham uma distância não inferior a dois metros".

Apesar de todas as contingências, Fernando Marques Jorge afirma que o município irá continuar a assegurar os serviços essenciais e urgentes a toda a população, privilegiando o contacto por telefone ou `email`, ao mesmo tempo que, em articulação com as autoridades competentes, acompanhará a evolução da situação permanentemente.

"Podem contar com o município se a situação vier a piorar", conclui.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 785, mais 143 do que na quarta-feira. O número de mortos no país subiu para três.

Dos casos confirmados, 696 estão a recuperar em casa e 89 estão internados, 20 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

O boletim divulgado pela DGS assinala 6.061 casos suspeitos até hoje, dos quais 488 aguardavam resultado laboratorial.

Das pessoas infetadas em Portugal, três recuperaram.

De acordo com o boletim, há 8.091 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde.

Atualmente, há 24 cadeias de transmissão ativas em Portugal.

Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de hoje.