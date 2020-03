Covid-19. Ordem alerta que 20 por cento dos infetados são médicos

Em nota enviada às redações esta terça-feira, a Ordem dos Médicos garante que

Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos, apela à necessidade de alargar a proteção a todos: “Todas as pessoas que estão no terreno, em todas as unidades de saúde, precisam de estar devidamente protegidas”. A Ordem dos Médicos diz que entre os 331 infectados em Portugal, 20% são médicos. Ou seja, cerca de 65 doentes com Covid 19.



Refere que, precisamente,“Arriscamo-nos a que muitos médicos e profissionais de saúde fiquem doentes o que, para além do drama pessoal e familiar,. Se queremos ser bem-sucedidos temos de seguir o exemplo de Macau e não de Itália”, avisa o bastonário.A Ordem dos Médicos denuncia que

“Na fase em que nos encontramos não é possível continuarmos a só proporcionar equipamentos de proteção individual em locais de apoio direto ao COVID-19”, acrescenta ainda Miguel Guimarães.





Na segunda-feira registou-se em Portugal a primeira vítima mortal de Covid-19. Há até ao momento 331 casos confirmados de pessoas infetadas.







No resto do mundo, o novo coronavírus já fez quase sete mil vítimas mortais e infetou 170 mil pessoas.