Covid-19. Parlamento faz testes rápidos a deputados e funcionários

Uma nota daquele órgão de soberania refere que os testes de deteção de antigénio implicam a colheita de amostras do trato respiratório efetuadas por profissionais habilitados para a colheita da amostra, realização do teste e interpretação dos resultados.", indica uma nota do gabinete do Secretário-Geral da Assembleia da República (AR).Assim, os visados devem comparecer no Centro de Acolhimento ao Cidadão (CAC) entre as 9h30 e as 10h00, apelando a AR ao respeito pelo horário atribuído, pois "é muito importante para que possam ser respeitadas todas as normas de ocupação do espaço".Esta iniciativa dá seguimento a um despacho interno sobre teste de deteção de antigénio para fazer face "ao contexto excecional da atual pandemia da covid-19, seguindo as orientações da Direção‐Geral da Saúde sobre as melhores medidas a adotar para "".





Procedimentos a efetuar







A conferência de líderes parlamentares aprovou, por consenso, em 11 de novembro, a realização destes testes rápidos, tendo sidoO despacho indica que os testes serão realizados como forma de rastreio visando a identificação da infeção em pessoas assintomáticas e sem contacto com caso confirmado de covid-19 e, sempre que justificado, como forma de diagnóstico com o objetivo de identificação da infeção em pessoas com contacto com caso confirmado de COVID‐19.", esclarece ainda o despacho.Os testes realizam‐se semanalmente, nas instalações do CAC/Centro de Atendimento ao Cidadão, lembra ainda a nota do Secretário‐Geral da AR, Albino de Azevedo Soares.