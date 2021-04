Covid-19. Páscoa e desconfinamento já provocam tendência crescente de casos

Portugal pode atingir assim a linha vermelha de 120 novos casos por 100 mil habitantes no espaço de dois meses.



A análise da Direção-Geral da Saúde e do Instituto Nacional Ricardo Jorge mostra já uma tendência crescente com a Páscoa e o desconfinamento, sendo o Algarve a região que inspira maior preocupação.