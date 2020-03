Covid-19. Penamacor cria rede para apoiar munícipes mais fragilizados

Em declarações à agência Lusa, o presidente desta autarquia do distrito de Castelo Branco, António Luís Beites, explicou que esta rede surge como resposta às novas regras criadas pela declaração do estado de emergência nacional e com vista a "assegurar o apoio social a todos os que precisem".

"Estamos a falar de um apoio que é assegurado com as diferentes entidades e que pode abranger a questão dos medicamentos ou dos bens essenciais", disse.

A rede abrange o município, as juntas de freguesia, as instituições de solidariedade social, bem como o Centro de Saúde de Penamacor, a GNR e os Bombeiros de Penamacor, com o objetivo de garantir uma "resposta diferenciada" e que se adeque a cada situação.

Foi criada uma linha telefónica de apoio (277 394 040/926 353 205) para que cada uma das situações possa ser encaminhada.

O autarca especificou que no caso dos medicamentos já está assegurada a articulação com os médicos do Centro de Saúde para que possam passar as receitas, que depois serão levantadas e entregues ao destinatário.

Já ao nível dos bens essenciais, frisou o trabalho que será feito entre as juntas de freguesia, as instituições de solidariedade social e até os espaços comerciais e vendedores como forma de garantir que nada falta.

António Luís Beites sublinhou ainda que o serviço não é restritivo e que, em caso de necessidade, pode abranger qualquer pessoa, mas que, pela sua natureza, é direcionada essencialmente aos idosos e a pessoas que estejam em situação de fragilidade.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19,infetou mais de 250 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 10.400 morreram.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 1.020, mais 235 do que na quinta-feira.

O número de mortos no país subiu para seis.

Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira, depois de a Assembleia da República ter aprovado na quarta-feira o decreto que lhe foi submetido pelo Presidente da República, com o objetivo de combater a pandemia de Covid-19, após a proposta ter recebido pareceres favoráveis do Conselho de Estado e do Governo.