Covid-19. Pico de casos poderá ser atingido na próxima semana

Miguel Prudêncio, investigador principal do Instituto de Medicina Molecular, disse que o pico de casos poderá ser atingido já na próxima semana. Em entrevista à RTP, o investigador sublinhou que mais importante é avaliar o impacto desta nova variante nos internamentos, mas ainda não têm dados suficientes para isso dado que o aumento das infeções acima dos 65 anos só se iniciou há uma semana.