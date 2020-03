Covid-19. Plano prevê proteção acrescida para grupos de risco

Os lares de idosos e os hospitais já começaram a limitar as visitas.



Para esta sexta-feira, como conta a jornalista Rosa Azevedo, está marcada uma reunião para definir orientações para este sector.





Numa altura em que existem nove casos confirmados de infeção por coronavírus em Portugal, muitos cidadãos portugueses estão a recorrer a laboratórios privados, para fazer o despiste da doença.





As análises custam entre 100 e 200 euros, um valor elevado, devido à importação dos testes.

De acordo com o jornal Público a procura é de várias dezenas por dia, com tendência para aumentar.





Conter o novo coronavírus é o objetivo principal das autoridades. Também nos transportes públicos estão a ser implementadas medidas. Os veículos e as instalações estão a ser alvo de limpeza reforçada.



Empresas como a Carris, o Metro de Lisboa ou o Metro do Porto prometem seguir, como conta a jornalista Cláudia Godinho, todas as recomendações da Direção-Geral de Saúde.A estratégia imediata do sector dos transportes públicos, para impedir a disseminação do novo coronavírus, no dia em que os ministros da Saúde da União Europeia se reúnem em Bruxelas, para coordenar a resposta a esta doença. No encontro participará Marta Temido.