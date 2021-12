Covid-19. Portugal atingiu novo máximo de testagem na última sexta-feira

Dos 197.718 testes realizados nesse dia, cerca de 140 mil foram antigénio de uso profissional (ou seja, 72 por cento dos testes). Desde que a pandemia chegou a Portugal, a 2 de março de 2020, já foram realizados no país mais de 22 milhões de testes, um número que não inclui autotestes.







"Desde o dia 1 de dezembro realizaram-se no País mais de 1,2 milhões de testes à COVID19, incluindo mais de 818 mil TRAg de uso profissional, um valor que está relacionado com as novas medidas decorrentes da Resolução do Conselho de Ministros n.º 157/2021, de 27 de novembro, nas quais se inclui a necessidade de apresentação de teste negativo para SARS-CoV-2 no acesso a determinados serviços ou locais", pode ler-se na nota.





Mais de 15 mihões de testes PCR foram realizados em Portugal, sendo que os testes antigénio voltaram a ser feito de forma gratuita nas últimas semanas. Toda a população tem direito a quatro testes gratuitos por mês com o objetivo de reforçar a proteção da saúde pública e controlar os casos de covid-19 que continuam a crescer no país.





"A reativação do regime excecional e temporário de comparticipação dos TRAg visa contribuir para a deteção e isolamento precoce de casos, prevenir e mitigar o impacto da infeção por SARS-CoV-2 nos serviços de saúde e nas populações vulneráveis, assim como reduzir e controlar a transmissão da infeção por SARS-CoV-2 e monitorizar a evolução epidemiológica da COVID-1", conclui o documento.